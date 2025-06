Paris - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den French Open erstmals das Endspiel erreicht. Die 27-Jährige aus Belarus gewann in Paris ihr Halbfinale gegen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 und beendete damit Swiateks beeindruckende Siegesserie im Stade Roland Garros. Die Polin hatte in den vergangenen drei Jahren den Titel in der französischen Hauptstadt gewonnen und insgesamt 26 Partien in Serie siegreich bestritten.