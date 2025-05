Zumindest sehen das die Organisatoren um Turnierdirektorin Amélie Mauresmo so. Es ist die fünfte Nachtveranstaltung im Stade Roland Garros in diesem Jahr - und zum fünften Mal stehen sich zwei Männer gegenüber. Was wieder einmal für Diskussionen sorgt.

Jabeur übt harte Kritik

"Wer auch immer die Entscheidung trifft, ich glaube nicht, dass er Töchter hat, denn ich glaube nicht, dass er seine Töchter so behandeln will", sagte die Tunesierin Ons Jabeur. Es gebe genügend gute Spielerinnen, die es verdient hätten, auf dieser Bühne zu spielen, sagte Jabeur. "Eines der Matches war Naomi Osaka gegen Paola Badosa. So ein unglaubliches Match. Sie hätten da angesetzt werden müssen." Doch stattdessen spielten am Montagabend Jannik Sinner und Arthur Rinderknech auf dem Court Philippe-Chatrier.