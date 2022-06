French Open Swiatek, wer sonst? Weltranglisten-Erste klare Favoritin

Waffengewalt Schütze tötet mehrere Menschen in Krankenhaus in den USA

Gut eine Woche nach dem Massaker in einer Grundschule in Texas hat ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma nach Polizeiangaben das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet und mindestens vier Menschen getötet.Auch der Schütze sei tot, teilte die Polizei am Mittwochabend (Ortszeit) in der Stadt Tulsa mit.