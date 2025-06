French Open: Gegner gibt auf: Zverev in Paris im Viertelfinale

Wie die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" unter Berufung auf den Vater von Griekspoor berichtete, hatte sich der Niederländer die Verletzung am Morgen beim Einspielen zugezogen. "Ein gigantischer Rückschlag für Tallon Griekspoor in Roland Garros. Was eines der schönsten Spiele seiner Karriere werden sollte, endete in einer enormen Enttäuschung", schrieb "De Telegraaf".