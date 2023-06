French Open Zverev über Finale: Nicht zu viel Geld gegen Djokovic setzen

- Als erster Mann würde Djokovic jedes Grand-Slam-Turnier dreimal gewinnen.

- Sollte sich der Serbe im Finale durchsetzen, würde er auch die Nummer eins der Weltrangliste von Alcaraz zurückerobern. Es wäre die 388. Woche als Spitzenreiter - diesen Rekord hat er ohnehin schon inne.

Der Außenseiter

Der Norweger Ruud ist einer der stabilsten, aber womöglich auch am wenigsten beachteten absoluten Top-Stars. Auch, weil ihm der große Titel noch fehlt. Für ihn ist es bereits das insgesamt dritte Grand-Slam-Finale. Im Vorjahr unterlag er Nadal in Paris und dessen Landsmann Carlos Alcaraz bei den US Open.

Bisherige Duelle

Viermal trafen beide bislang aufeinander - viermal setzte sich Djokovic durch und verlor dabei nicht einen Satz. Auch auf Ruuds Lieblingsbelag Sand blieb der Norweger bislang chancenlos.

Das sagt Djokovic

"Die Grand Slams treiben mich am meisten an. Ich habe den ersten Grand Slam dieses Jahr gewonnen und jetzt bin ich im Finale eines zweiten, ich könnte mir nicht mehr wünschen. Zu den Rekorden, die auf dem Spiel stehen - es ist schmeichelhaft, es ist großartig. Aber ich muss gewinnen, um auf dieser Liste zu stehen."

Das sagt Ruud

"Novak hat dieses Turnier großartig gespielt und bei Grand Slams steigert er sein Niveau noch. Es wird eine schwere Herausforderung, ich habe ihn noch nie geschlagen. Deshalb brauche ich einen besseren Plan und muss mein bestes Spiel zeigen."