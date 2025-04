Freundeskreis der Lörracher Fasnacht: Hans-Peter Pichlhöfer über Fasnacht, Narrengilde, Stadt und Ehrenamt

Sie spielen auf das neue Verhältnis von Gilde und Verwaltung an.

Das Verhältnis ist jetzt auf einem guten Weg. Dass Oberbürgermeister Jörg Lutz öffentlich sagte, er wolle so eine Fasnacht in Lörrach nicht noch einmal erleben, ist in dieser Deutlichkeit ungewöhnlich. Aber auch die einzelnen Abteilungen im Rathaus könnten sich intensiver bemühen. Für die ehrenamtlichen Mitglieder der Gilde ist es unheimlich mühsam, wenn etwa Ansprechpartner immer wieder wechseln oder festzustellen ist, dass die eine Abteilung über den Stand der Dinge in der anderen Abteilung nicht genau im Bilde ist. Nach meinem Eindruck müsste die Zusammenarbeit innerhalb der Stadt enger werden.

Auch der Gilde-Vorstand muss noch Erfahrungen sammeln.

Tatsächlich ist das Team neu, es hat noch nicht so viel Erfahrung. Das Leitungsteam ist im Lernprozess: Es wird sich finden. Die momentane Situation zeigt auch, wie wichtig Erfahrung, verlässliche persönliche Kontakte und das Wissen um die Situation des Gegenüber ist. Überhaupt ist Verlässlichkeit mit das Wichtigste. Diese Dinge entwickeln sich nicht von heute auf morgen: Das muss noch wachsen. Ich glaube aber, dass alle Beteiligten Wege suchen, um das Miteinander deutlich zu verbessern.

Wenn Sie auf Ihre Ehrenämter zurückschauen: Gemeinderat, Freundeskreis der Fasnacht, Feuerwehr, Naturfreunde – um nur einige Beispiele zu nennen: Was war Ihre Triebfeder?

Ich engagiere mich seit meinem 14. Lebensjahr ehrenamtlich. Es hat mir immer Spaß gemacht, etwas auf die Beine zu stellen, seien es Feste, Ausflüge, Wanderungen, Schulungen oder anderes. Auch die Aufgabe als Gesamtelternbeiratsvorsitzender habe ich in guter Erinnerung. Allerdings war früher die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in der Bevölkerung wesentlich größer als heute.

Warum ist das so?

Zum einen ist das Ehrenamt selbst schwieriger geworden. Die Leute haben wesentlich mehr Vorschriften zu beachten. Daraus erwächst auch mehr Verantwortung. Zudem hat der gesamte „Schreibkram“ zugenommen. Man muss schon viel Idealismus mitbringen für ein Ehrenamt. Gleichzeitig müssen die Leute beruflich immer flexibler sein und in kürzerer Zeit mehr leisten. Darum bilden sich in den Vereinen immer mehr Leitungsteams, die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen. Aber – das zeigt zumindest meine Erfahrung: Es reicht nicht, die Leute per WhatsApp oder E-Mail anzuschreiben, wenn man im Verein helfende Hände braucht. Man muss zum Hörer greifen und jeden einzeln anrufen. Dann heißt es: ja oder nein.

An welche Aktivitäten im Freundeskreis der Lörracher Fasnacht erinnern Sie sich besonders gern?

Generell war die Zusammenarbeit mit Narrengilde und Narrenzunft immer sehr konstruktiv. Ich erinnere mich zum einen gern an die Seniorennachmittage. Es hat unheimlich Spaß gemacht, den Senioren eine Freude zu bereiten. Was mir auch gefallen hat, war die Organisation der Übernachtungen. Mein Team hatte die ganzen Jahre über keine Schwierigkeiten mit unseren Gästen. Wir haben von Cliquen aus ganz Baden-Württemberg Dankesschreiben bekommen. Der Tenor war oft: „So ein Frühstück haben wir noch nie bekommen!“ Das freut mich – heute noch.