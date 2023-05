Dazu postete der gebürtige Österreicher ein früheres Foto, das die beiden auf einer schneebedeckten Skipiste zeigt. Sie stehen dabei auf Skiern, tragen Skibrillen und Skianzüge. Dieses Foto hatte Schwarzenegger zuvor im Dezember 2019 gezeigt mit dem witzigen Vermerk: "Nennt mir ein kultigeres Duo. Ich warte."

Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet. Schwarzenegger nannte seinen älteren Kollegen in der Vergangenheit "ein großes Idol". Eastwood gab kürzlich Pläne für sein 40. Regiewerk bekannt. Der Hollywood-Veteran will den Gerichtsthriller "Juror No. 2" in diesem Sommer abdrehen. Schwarzenegger ist derzeit in der Netflix-Serie "FUBAR" in seiner ersten Serien-Hauptrolle als schlagkräftiger CIA-Agent zu sehen.