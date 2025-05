Friedhofswesen: „Sterben wird doppelt so teuer“

Fakt sei aber auch: „Die Kosten steigen in allen Bereichen – dies macht leider auch nicht vor dem Bestattungswesen halt.“ Jordan verweist zum einen auf die Personalkosten, aber auch auf die gestiegenen Materialkosten, zum Beispiel für das Anlegen einer Grabumrandung.

Blick in neue Satzung

Mit der neuen Satzung steigen die Kosten deutlich bei den sogenannten Benutzungsgebühren. Für die Bestattung von Personen im Alter von zehn und mehr Jahren werden beispielsweise 660 Euro veranschlagt (bisher 470 Euro). Bei Tot- und Fehlgeburten werden jetzt 430 Euro berechnet (bisher 330 Euro). Wird ein Sargträger benötigt, werden 390 Euro (bisher 250 Euro) fällig. Ein Reihengrab wird mit 1450 Euro doppelt so teuer; bei Personen unter zehn Jahren bleibt das Grab gebührenfrei. Der Preis für ein gärtnergepflegtes Gemeinschaftsgrab an der Mauer steigt von 410 auf 730 Euro. Die neue Bestattungsgebührensatzung tritt zum Juni in Kraft. Sie ist dann auf der Homepage der Gemeinde abrufbar.

Die Neukalkulation der Gebühren wurde von der Firma Allevo Kommunalberatung ausgeführt, anhand der Fallzahlen von 2021 bis 2024. Berücksichtigte Kosten seien Unterhalts- und Betriebskosten sowie Abschreibungen und kalkulatorischer Zins.