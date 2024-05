An der Gemeinschaftsschule nehmen in diesem Jahr 19 Schüler an der Realschulprüfung teil und 38 Schüler an der Hauptschulprüfung, die wahlweise nach der 9. oder 10. Klasse erfolgt. Die Abschlussfeier mit Zeugnis-Übergabe ist dann für Freitag, 12. Juli, geplant. Konrektor Günter Fischer geht von einem weiterhin guten Verlauf der Prüfungen aus. Da diese noch vor Beginn der letzten Bauphase am Schulgebäude beendet werden könnten, sollte es auch bezüglich der Raumbelegung keine größeren Schwierigkeiten geben – noch stehe die Aula zur Verfügung. Und obwohl die Prüfungen „sehr personalintensiv“ seien, habe man die Kapazitäten gut einteilen können.