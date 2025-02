Fritz Kaiser wird 90:: Kein Mann der großen Worte

Genehmigung für Hochzeit

Seine Liebe fand er beim Abendschoppen im Gasthaus Adler in Wehr. Hier arbeitete Barbara Maier aus Zell, die er 1955 heiratete: „Nur mit einer Sondergenehmigung, denn ich war noch nicht 21 und galt damals nicht als volljährig.“ Sieben Kinder zog das Ehepaar groß. Ihre Heimat fanden sie im Zeller Bergland auf dem Adelsberg. In der Zeller Konditorei Jäckel arbeitete Fritz Kaiser die ersten Jahre nach seiner Ausbildung als Bäckergeselle, bevor er Teil der Konsumbäckerei in Fahrnau wurde. „Wir hatten für 45 Filialen zu backen“, erzählt er noch immer mit Stolz. Nach dem Großbetrieb folgte der Familienbetrieb. 27 Jahre lang war er Teil der Bäckerei Manfred Gehrig in Atzenbach. Seine Arbeitsstelle war zugleich Zweitfamilie, in der er wie selbstverständlich täglich das Frühstück genießen durfte, nachdem der größte Teil des frühen Tagwerks erledigt war. Aufgeschlossen, charmant und mit viel Frohsinn in den Augen war und ist der Jubilar stiller Genießer. Ein fröhliches Liedchen pfeifend, so ist er in Zell bekannt. Die große Öffentlichkeit ist nicht seins; in der Familie aber galt und gilt sein Wort. Und das neben fünf selbstbewussten Töchtern und seinen beiden Söhnen, die in Kommunalpolitik und Vereinsleben einen festen Platz als Ortschaftsrat und als stellvertretender Bürgermeister hatten und haben.

Hinter seiner Frau versteckte er sich nie, aber wer ihn genau kennt weiß: Es war ihm durchaus Recht, neben Barbara Kaiser, einer der bekanntesten Zeller Fasnächtlerinnen, zu stehen und ihr das Wort zu überlassen, denn er brauchte nie viele Worte. So ging er seine Auslandsurlaube meist im Kreis der Familie und ohne Fremdsprachenkenntnisse an und knüpfte wortlos viele Kontakte.