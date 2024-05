Im zweiten Teil führte der Fotograf mit seinen Aufnahmen vor Augen, wie sehr sich Fahrnau über die Jahre hinweg verändert hat. So waren heutzutage verschwundene Häuser wie das „verkehrte Haus“, das „Schwizerhuus“, das „Wäschhüsli“ oder die „alte Reichspost“ zu sehen. Viele Geschäfte gaben in den letzten 50 Jahren auf. Luftbilder von heute und um 1900 dokumentierten die Veränderungen. Bernauer erinnerte auch an Originale Fahrnaus wie den „Sarotti-Mohr“, die „Königin von Fahrnau“ oder an ehemalige Lehrer, die sich am Froschbrunnen verewigen ließen.

Langanhaltender Beifall der Zuhörer und ein edles Tröpfchen von Monika Becker, Leiterin des Seniorentreffs, dankten dem Referenten für seinen Einblick in Fahrnaus Geschichte und die vielen Stunden, die er zur Vorbereitung seines Vortrags aufgewendet hatte.