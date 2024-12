Fröhnd: Bürgerhilfe in Fröhnd feiert zehnjähriges Jubiläum

Katharina Maderer ist sich im Gespräch mit unserer Zeitung sicher, dass die Bürgerhilfe in Fröhnd in den zehn Jahren ihres Bestehens viel bewegen konnte. „Ursprünglich war alles nicht so groß gedacht. Dass sich der Verein so entwickelt hat, freut mich sehr und bestätigt alle Helfer in ihrer Arbeit.“

Die Bürgerhilfe Fröhnd feiert das zehnjährige Bestehen am heutigen Samstag ab 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) mit einem Festakt in der Gemeindehalle. Die Trachtenkapelle Fröhnd spielt. Redner sind Landesbischöfin Heike Springhart, Landrätin Marion Dammann und Karlheinz Huber von der Kirchlichen Sozialstation Oberes Wiesental sowie Bürgermeister Michael Engesser und Vorsitzende Sabine Strittmatter.