Fröhnd Bürgermeister sieht „katastrophale“ Finanzlage

Fröhnd (hjh). Was die Spatzen längst unüberhörbar von den Dächern pfeifen, machte das Landratsamt im Schreiben zum Haushalt der Gemeinde Fröhnd an den Bürgermeister für das Jahr 2021 amtlich: Fröhnd hat kein Geld, kann auf Jahre hinaus keine ausgeglichenen Ergebnisse aufweisen und muss laut Landratsamt nun „schnellstmöglich Mittel und Wege finden, die erforderliche Mindestliquidation zu erreichen“. Dabei, so verlas Bürgermeister Michael Engesser Passagen aus dem Lörracher Brief in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, dürfe auch das Tafelsilber des 500-Seelen-Dorfes nicht außer acht gelassen werden. Es ist also ernst.