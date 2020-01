Fröhnd Ehrenzeichen für Franz Faller

Stefanie Kummerer, Konrad Kiefer, Stefan Karle und Julian Marterer wurden in geheimer Wahl neu in den Feuerwehrausschuss gewählt; kraft Amtes gehören Kommandant Jens Zimmermann, Vizekommandant Christof Strohmeier und Bürgermeisterin Tanja Steine-brunner dem Ausschuss an, der über wesentliche Dinge der Feuerwehr entscheidet.

Rückblick

Die Fröhnder Feuerwehr musste im Jahr 2019 zu einem Ernstfall ausrücken, als ein Gleitschirmflieger aus einem Baum zu retten war. Der Maibaum wurde gestellt und regelmäßig wurden Übungen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit abgehalten. Besonders erinnert wurde am Versammlungsabend an eine gemeinsame Herbstübung zusammen mit der Abteilungswehr des Nachbarorts Mambach, die hervorragend geklappt habe.

Rund zwanzig Mannschaften haben im vergangenen Jahr an einem Spiellauf für Jugendwehren in Fröhnd teilgenommen; die Feuerwehr Fröhnd habe dabei organisatorisch gute Arbeit geleistet, sagte Kommandant Zimmermann und dankte allen Helfern. Neue Erkenntnisse und Eindrücke brachte ein Besuch bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Freiburg.

In den Abschlussworten der Versammlung sagte Bürgermeisterin Tanja Steine-brunner, dass die Fröhnder Wehr großes Vertrauen in der Bevölkerung genieße und das Ehrenamt bei der Feuerwehr einen hohen Stellenwert habe. Im Jahr 2020 will die Bürgermeisterin zusammen mit der Wehr die überalterte Feuerwehrsatzung der Gemeinde überarbeiten und jetzigen Verhältnissen anpassen.