Fröhnd Ein Publikum in Partylaune

Es ging gleich richtig flott los mit „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg, Robert W. Smith’s „Encanto“, dem „Maxglaner Zigeunermarsch“ und den „schmelzenden Riesen“ in nördlichen Gefilden, deren klimabedingte Auflösung Armin Kofler in Noten gefasst hat.

Dann hatte Lydia Payer Ehrungen auf dem Zettel. Sieben Jungmusiker hatten das Leistungsabzeichen in Bronze „mit Bravour“ erspielt und sind damit in die Reihen der Aktiven vorgedrungen: Jacob und Stefania Scottanu, Marina und Nico Suppinger, Hanna Stiegeler, Marius Marterer und Saskia Brehm. Unter dem Beifall der Gäste erhielten sie ihre Abzeichen, um dann zu sehen, was ihnen „blühen“ könnte, wenn sie wie Manfred Langendorf, Julia Marterer und Alexander Marterer der Trachtenkapelle 15 Jahre treu bleiben und sich in jeder Beziehung im Leben des Musikvereins engagieren: Sie bekämen dann wohl auch die Ehrennadel der Trachtenkapelle. Und danach dann auch das Ständchen, das traditionell nach Ehrungen in Musikvereinen üblich ist und nur für die Geehrten gespeilt wird. In diesem Fall hatte sich Thomas Schmid sinnigerweise für das Stück „Euch zum Dank“ von Norbert Gälle entschieden, das schließlich auch die Pause einleitete.

Kurzweiliger Abend

Mit „Celtic Crest“ von Christoph Walter begann der zweite Teil des kurzweiligen Konzertabends. Dann wiederholte sich das Spiel, das bereits beim oben erwähnten Kirchenkonzert dem einen oder anderen Besucher Schauer über den Rücken jagte: „Baba Yetu“, das „Vater unser“ in ostafrikanischer Sprache (Suaheli), das Thomas Schmid wie im November nicht nur dirigierte, sondern auch mit originalem Sprachgesang so überzeugend, so gekonnt begleitete, dass das Publikum danach schier aus dem Häuschen geriet. Die Noten von Martin Scharnagls „Vaterfreuden“ hatte ein Mitglied des Orchesters wohl in Folge ebensolcher „Freuden“ spendiert.

Volltreffer gelandet

Klar, dass die in Schmids Konzertzusammenstellung ebenso wenig fehlten wie das „Concerto d’Amore“ von Jacob de Haan oder die „Polka ins Glück“ aus der Feder von Mathias Gronert, mit der die Trachtenkapelle einen weiteren Volltreffer landete, auch weil sie ihrer zu Beginn angekündigten „Spezialität“, der „böhmisch-mährischen Blasmusik“, einmal mehr ihre Referenz erwies.

Jetzt wurde es Zeit, die Stunden danach in eine doch längere Ostersonntagsnacht vorzubereiten. Mit „Hey Tonight“ hatte James L. Hosay Partylaune in Töne umgesetzt.

Und mit diesem Lied – und natürlich zwei rasanten Zugaben – ertönte unüberhörbar das Signal zum Auftakt des geselligen Beisammenseins, auf das man in Fröhnd so lange und so nachhaltig hatte verzichten müssen.