Fröhnd: Einzige GVV-Gemeinde ohne Minus

Großprojekt Feuerwehr

Der Abschlussbericht einer Besichtigung der Unfallkasse Baden-Württemberg vom Mai 2023 habe das in Worte gefasst, was bereits zuvor vermutet worden war: „Die Räumlichkeiten der Feuerwehr Fröhnd entsprechen, auch unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, in weiten Teilen nicht den gesetzlichen Anforderungen.“ Und weiter steht in dem Bericht: „Es ist zwingend erforderlich, dass bauliche Maßnahmen vorgenommen werden, mit denen das Feuerwehrhaus in Fröhnd auf den Stand der Technik gebracht wird.“ Das zweite Halbjahr 2023 sei deshalb geprägt gewesen von umfangreichen Besprechungen mit Behörden, Ausschussmitgliedern der Feuerwehr und dem Gemeinderat, hieß es in der jüngsten Sitzung. Herausgekommen sei ein Entwurf, welcher die „eklatanten Abweichungen zum Regelwerk“ beseitigen sollte.