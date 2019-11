Fröhnd Fast dreißig aktive Hästräger

Dabei war die schon traditionelle Fasnachtseröffnung in der Gemeindehalle mit närrischen Programm und vielen Besuchern ein besonderes Highlight. Auch auswärts waren die Fröhnder Fasnächtler in ihrem Häs gern gesehene Gäste; acht Mal wirkten sie an Umzügen mit und wurden für ihr Kommen beklatscht. Den Schönauer Rosenmontagsumzug verschönerten die Steisäckli mit einer Fußgruppe und einem Fasnachtswagen.

Aber auch außerhalb der Fasnachtsaison waren die Steisäckli aktiv, so etwa mit einem Verpflegungsstand am 1. Mai für Wanderer und Radfahrer auf dem Todtnauerli-Weg am ehemaligen Hepschinger „Bahnhöfli“. Im Herbst wurde ein Frühschoppen mit Brauchtum im Ortsteil Hof abgehalten. Über ein Zeltwochenende zur Förderung des Vereinsnachwuchses freuten sind Eltern und Kinder.