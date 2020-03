Fröhnd Gemeinderäte sollen als Bindeglied fungieren

Für etwas Diskussionsstoff sorgte der anstehende Grundsatzbeschluss zur Bildung eines interkommunalen Gutachterausschusses für den Bereich „Lörrach-Wiesental“, die schon deshalb nicht die ungeteilte Zustimmung des Gremiums fand, weil sich die von der Gemeinde zu tragenden jährlichen Kosten für die künftige Einrichtung mit Sitz in Lörrach auf 1700 bis 2000 Euro belaufen. Diese Summe steht im Gegensatz zum bisher zu berappenden Sitzungsgeld für ortsansässige Ausschussmitglieder in Höhe von jährlich etwa 100 Euro und wurde entsprechend kritisch kommentiert. Trotzdem stimmten die Fröhnder der Vorlage zu, wohl wissend, dass dem Grundsatzbeschluss nun die Ausarbeitung der genauen Modalitäten folgt, über die – so die Bürgermeisterin – erst im Jahr 2021 endgültig abgestimmt werden muss. Die Einsicht, gegen den Beschluss über die Verfassungswidrigkeit der bisherigen Ermittlung von Bodenrichtwerten nichts ausrichten zu können, setzte sich am Ende doch durch.

Keine Gnade dagegen fand in Fröhnd der Vorschlag des Verwaltungsverbands, die Grundschulen Todtnaus und Schönaus einem gemeinsamen Rektorat zuzuordnen. Vor allem Tanja Steinebrunner wehrte sich vehement dagegen, dieses Vorhaben ohne detailliertere Informationen und vor allem ohne die ihrer Meinung nach notwendige Anhörung der Lehrerschaft und der bisherigen Rektorate abzusegnen. Zu wichtig sei der Stellenwert, den die Bildung des Nachwuchses habe. Ein Gemeinderat fand sich, der für eine „Bündelung der Kräfte“ plädierte. Alle anderen ließen sich von der Bürgermeisterin überzeugen, die mit dem Hinweis punktete, dass persönliche Kontakte der Schulleitungen hinein in jeden Ort „unersetzlich“ seien, wenn man den guten Standard der jetzigen Konstellationen vor allem in Bezug auf die vorhandenen persönlichen Kontakte bis hinein ins Elternhaus der Schüler erhalten wolle.