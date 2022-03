Fröhnd Halle: Erste Finanzspritze bewilligt

Aber es kommt nicht nur Geld rein. Auch Ausgaben wurden beschlossen. Die in den letzten Jahren laut Bürgermeister Michael Engesser vernachlässigten Kanalbefahrungen, für die im Haushalt 20 000 Euro veranschlagt sind, werden nun endlich in Angriff genommen. Allerdings, so Engesser, verabschiede man sich von dem bisherigen Planungsbüro und beauftrage ein anderes, um rund 1500 billigeres Büro mit der Datenerfassung und deren Auswertung. Damit sei gewährleistet, dass die Gemeinde zukunftssicher auf die erstellten Unterlagen zugreifen beziehungsweise über diese Daten verfügen könne. Nachdem die Ratsmitglieder dies ebenfalls so sahen, stand einem einstimmigen Beschluss zum Austausch der Planer nichts mehr im Weg.

Fröhnd ist beim Projekt „KulturWiese“ dabei

Bekannt gegeben wurde, dass sich Fröhnd im Sommer wohl im Landkreis-Projekt „KulturWiese“ – einem Event, an dem sich voraussichtlich alle Gemeinden entlang der Wiese zwischen Lörrach und Todtnau beteiligen werden – engagieren will. Michael Engesser jedenfalls bat sein Ratsgremium, sich Gedanken über eine Beteiligung zu machen und möglichst kreative Ideen zum guten Gelingen am 10. Juli beizusteuern.

Die Jagdgenossenschaft Fröhnd trifft sich am 30. März in der Gemeindehalle nichtöffentlich, um die neu gefasste Satzung zu beschließen und wohl auch, um die neue Kartierung der Jagdgebiete zur Kenntnis zu nehmen.