Fröhnd: Kleiner Baustein der Energiewende

Jetzt sind alle glücklich, dass das von Michael Engesser initiierte Projekt in Betrieb genommen wurde. Gudrun Horn findet beispielsweise, es sei schön, dass in der Wiesen-, Wald- und Weide-Landschaft des Schwarzwalds ein „Stückchen“ Land genutzt werde für eine umweltfreundliche Stromproduktion. „Der Hang hat eine schöne Neigung“, sagte die Schönauer Bürgerin, die mit dem Rad unterwegs war, die letzte Etappe aufgrund des Nebels aber mit dem Shuttlebus fuhr. Die Fröhnder Bürger stünden hinter dem Projekt. „Ich freue mich für sie, dass sie was Tolles gemacht haben“, so Horn

Der Solarpark Fröhnd liegt südöstlich des Ortsteils Oberhepschingen. Auf einer gemeindeeigenen Fläche von 1619 Hektar wurden 6840 Solar-PV-Module aufgestellt. Der Solarpark hat eine Gesamtleistung von 4,13 Megawatt. Mit ihm können 1550 Haushalte mit Strom versorgt werden. Der Strom wird ins EWS-Netz eingespeist.