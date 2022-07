Fröhnd Leuchtturmprojekt lockt kaum Bürger an

Mangels Masse – vielleicht war das geringe Interesse der Erkenntnis geschuldet, dass die bevorstehende Energiewende nur durch das steigende Angebot an Ökostrom zu bewältigen ist – blieben Befürchtungen, Anregungen, Wünsche und Ratschläge der Bevölkerung an diesem Abend aus. Bis 29. Juli haben Bürger allerdings noch Zeit, sich schriftlich oder mündlich im Bürgermeisteramt zu dem Mammut-Projekt zu äußern, das nach Meinung von Bürgermeister Michael Engesser und der Planer durchaus als „Leuchtturmprojekt“ gelten könnte, wenn das Verfahren weiter so reibungslos läuft wie bisher. Michael Engesser versicherte, dass auch der Energiedienst Interesse am Fortgang der Arbeiten bekundet und wegen des reibungslosen Ablaufs bisher seine Anerkennung zum Ausdruck gebracht habe. Im kurzen Blick zurück betonte Engesser, dass Verwaltung und Gemeinderäte nicht nur wegen des ausgesuchten Grundstücks, sondern auch wegen der fälligen Genehmigungen in Sachen Bebauungsplan „die richtigen Entscheidungen“ getroffen hätten. Das bestätigte auch Rolf Fischer, der darauf hinwies: „Es gab bisher noch keinen Aufschrei. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich daran in der nächsten Zeit etwas ändert.“ Den Zeitplan habe man bisher eingehalten, „viel schneller geht’s nicht“, sagte der Planer. Er erläuterte schließlich noch, dass auch die Erschließungswege zum Gelände, auf dem rund drei Monate gebaut werde, teilweise vorhanden sind. Teilweise müssen sie aber noch aufbereitet werden, um vor allem der Feuerwehr problemlos Zugang zu ermöglichen, auch wenn – wie Lena Kircheisen betonte – „die Brandgefahr nach einschlägigen Erfahrungen in anderen Parks so gut wie ausgeschlossen werden kann.“