Fröhnd Neuer Vorsitzender für die Trachtenkapelle

Die Wahlen führten zu einigen Veränderungen in der Vorstandsriege. Lydia Payer bat aus beruflichen Gründen um Ablösung von ihrem Amt als Vorsitzende. Sie bedankte sich bei allen Mitgliedern für das gute Miteinander und die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren ihrer Amtszeit, welche aufgrund von Corona sehr herausfordernd gewesen seien. Alles in allem sei der Verein aber gut durch diese Zeit gekommen, so Payer. Zu ihrem Nachfolger wurde Thilo Wuchner einstimmig gewählt.

Während der zweite Vorsitzende Martin Keller, die Schriftführerin Kathrin Keller-Marterer, die Notenwartin Sandra Jaschke, und der Aktivbeisitzer Alexander Marterer in ihren Ämtern bestätigt wurden, baten die Aktivbeisitzerin Vreni Kiefer und Pressevertreter Georg Kiefer um Ablösung. Als Ersatz für das Amt des Aktivbeisitzers wurde Tobias Ritter gewählt. Das Amt des Pressevertreters übernimmt Tobias Böhler. Zu Kassenprüfern wurden Aktivmitglied Gisela Brehm sowie Passivmitglied Gloria Philipp gewählt.

Förderverein

Im Anschluss fand die Versammlung des Fördervereins der Trachtenkapelle Fröhnd statt.

Beim Rückblick des Vorsitzenden Julian Marterer wurde deutlich, dass der Förderverein die Trachtenkapelle durch Spenden und die Durchführung der Theaterveranstaltungen finanziell unterstützt hatte.

Vorsitzender: Thilo Wuchner

Mitglieder: 44 Aktive

Kontakt: E-Mail: vorstand@tk-froehnd.de

Infos: www.tkfroehnd.de