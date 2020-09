Fröhnd Riesenfreude mit „Stille Helden“

Die Besucher ließen sich die gute Laune unter den Regenschirmen jedoch nicht verderben, so konnte man ungehindert mitsingen, winken, sich im Takt wiegen und über die gute Konzertstimmung freuen.

Vorsitzende Lydia Payer berichtete: „Wir wurden von den Dorfrockern angefragt, ob wir für sie ein Konzert ausrichten könnten. Die Musiker sind bei uns bereits 2017 beim Zeltfest aufgetreten, und offenbar sind wir ihnen in guter Erinnerung geblieben“.

Vor der endgültigen Zusage besuchte das Team der Trachtenkapelle zum Test kurzerhand Ende Juli Unterkirnach, wo die Jungs drei Konzerte gaben, und verschaffte sich so Eindrücke der Veranstaltungen. Hier wurde entschieden, dass das Wagnis mit dem Konzert unter Corona-Bedingungen eingegangen werden kann. Insgesamt 60 Helfer aus dem Verein und der Freiwilligen Feuerwehr packten bei den tagelangen Vorbereitungen mit an.

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußerte sich Markus Thomann: „Die Leute sollen Licht am Horizont sehen, sie sollen sich angesprochen fühlen, wir wollen danke sagen“. Und weiter: „Für uns ist nicht ausschlaggebend, eine optimale Besucherzahl zu bekommen, sondern dass wir den Leuten eine Freude machen.“

Die drei sympathischen Brüder in ihren strammen Lederhosen stammen selbst vom Land und hatten sich im Nu zu Publikumslieblingen gemausert, die Besucher waren vollkommen im Bann des Trios.

Das Dorfleben steht in ihren Liedtexten im Vordergrund. So erfolgte die Eröffnung des Konzertes mit „Im Dorf wo ich geboren bin“. Markus Thomann moderierte: „Wir treten für alle stillen Helden auf. Auch wenn wir - je nach Bundesland - nur für 100 oder 200 Menschen musikalisch danke sagen können, ist das allemal besser, als untätig zu sein und Trübsal zu blasen“.

Bereits am Vormittag hatte die Band ihr neues Album in der Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ im Europa-Park Rust vorgestellt. Schlag auf Schlag ohne Pause ging es weiter mit fetzigen, witzigen und auch nachdenklichen Liedern. Die Hommage an die Oma der drei, „Oma Hanna“, war das ideale Lied für winkende Hände, Oma Hanna starb jedoch leider kurz nach Veröffentlichung des Liedes. Mit „Vogelbeerbaum“, „Sie hatte nur Schuhe an“, „Bolzplatzhelden“ oder „Dorfkind“ heizte das Trio dem Publikum ordentlich ein, das jedes Frösteln im nasskalten Wetter vergaß.

„Stille Helden mögen’s leise. Sie zählen nicht die Stunden, schauen nicht auf ihre Uhr. Was sie täglich leisten, wissen sie alleine nur.“ So lautet der nachdenkliche Text des Top-Titels und des Dankeschön-Liedes „Stille Helden“.

Moderator Markus Thomann hatte mit seinen Brüdern auch die schöne Schwarzwald-Landschaft rund um Fröhnd besucht: „Euer Ort wird sich auf unserem nächsten Video befinden. Vielleicht landet Fröhnd noch in den Video-Charts.“

Für einen tollen Sound sorgten ferner Jens am Bass und Freddy am Keyboard. Auch die „wasserdichte“ Technik schaffte ihren Beitrag zum sehen- und hörenswerten Konzert in Fröhnd. Sogar den Wettergott besänftigten die fränkischen Musiker, gegen Konzertschluss endete auch der Regen.