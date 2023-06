Fröhnd Totes Kalb in Fröhnd gefunden

Der Fund eines toten sechs Monate alten Kalbs in Fröhnd wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) am Sonntag gemeldet. Mitarbeiter der FVA waren vor Ort und dokumentierten die Situation. Genetische Proben werden nun am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik untersucht. Ob das Jungtier von einem Wolf getötet wurde, könne derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, informiert das Umweltministerium des Landes. „Es bleibt das Ergebnis der Untersuchung abzuwarten“, heißt es.