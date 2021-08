Fröhnd Zum Helfen ins Katastrophengebiet

Jan Schmidt und Christian Rümmele fuhren mit einem Lastwagen mit Anhänger der Firma BHV Kiefer aus Zell-Atzenbach sowie einem großen Radlader der Firma K2 aus Todtmoos/Häg an einem Montagabend ins Tal der Erft.

Am Dienstagmorgen in Rheder an der Erft (Nordrhein-Westfalen) angekommen, machten sie sich an die Arbeit und halfen bei der Firma Kalff beim Aufräumen. Ab Mittwoch war man dann in Iversheim an der Erft im Einsatz. Dort half man zusammen mit der Firma Marcel Majewski aus Uckerland (Brandenburg) den Anwohnern bei den Aufräumarbeiten mit Radlader und Lkw bis am Donnerstagabend. Am Freitagmorgen machte man sich wieder auf den Heimweg. In Zell wurden der Lastwagen und der Radlader wieder vollgetankt und gewaschen und danach ihren Besitzern zurückgebracht.