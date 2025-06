Die katholische Seelsorgeeinheit Schliengen feiert das Fronleichnamsfest am Donnerstag, 19. Juni, traditionell mit bunten Blumenteppichen und einer Prozession. Vergangenes Jahr wurde in Bamlach gefeiert, dieses Jahr treffen sich die katholischen Gläubigen aus Schliengen und Bad Bellingen in Liel. Die heilige Messe beginnt um 9 Uhr in der Lieler Kirche St. Vinzenz. An den Gottesdienst schließt sich die Prozession an. Wenn es das Wetter zulässt, sind vier Stationen geplant: Vor der Schlossgartenhalle in Liel vor dem alten Kreuz, beim Kindergarten und auf dem Kirchplatz. Im Anschluss ist ein kleiner Hock geplant.