Los Angeles - Hand in Hand über den roten Teppich: US-Sängerin Selena Gomez (27, "It Ain't Me") hat ihre sechsjährige Halbschwester Gracie Elliot zur Premiere des Disney-Films "Frozen 2" mitgenommen. Die beiden gingen am Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles in identischen Outfits über den Teppich.