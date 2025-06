Früh übt sich: Kanderner Grundschüler lernen Handwerk kennen

Daher war es die Idee von Stiftungs-Mitarbeiterin Julia Fellmann, auf die Grundschule in Kandern zuzugehen – und fand weit geöffnete Türen vor. Sie sagte: „Die Stiftung suchte pro Klasse einen lokalen Handwerksbetrieb aus, der bereit war, sich als Lehrpartner für einige Stunden den Grundschülern anzunehmen und kindgerecht in die Handwerkstätigkeit einzuführen.“ Bei allen Handwerkern habe wohl auch die Hoffnung auf die Behebung des regionalen Fachkräftemangels in Kandern aufgeblitzt.

Die Werkstücke präsentiert

Klassen- oder projektindividuell fand das Schnuppern in die Handwerkerwelt in den Betrieben selbst oder in den Klassen statt. Nunmehr wurden die Werkstücke der stolzen kleinen Handwerker gemeinsam mit den Firmen bei einem Schulfest präsentiert. Trotz der glühenden Sonne war das Schulfest sehr gut besucht. Eine Kuchentheke stand für den kleinen Hunger bereit.