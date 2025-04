Frühjahrskonzert in Karsau: Gesangverein erfreut das Publikum

Das beim Frühjahrskonzert präsentierte überwiegend deutschsprachige Liedgut hatte der Karsauer Chor unter der Leitung von Elena Saric einstudiert. Mit 24 Sängerinnen und Sängern sei der Chor „weitestgehend konstant“, wie Reichle sagte. Daher plane man für den Herbst ein weiteres Konzert, das ebenfalls im evangelischen Gemeindehaus stattfinden soll. Nach wie vor seien weitere Sängerinnen und Sänger willkommen. Denn jede Stimme werde gebraucht, ergänzte Dirigentin Saric.

Einen schwungvollen Auftakt erlebte das Frühjahrskonzert mit einem Begrüßungslied. Ein „Irischer Segenswunsch“ und Titel wie „Sing mit mir“ von Milton Ager oder bekannten Titeln von Hannes Wader wie „Heute hier, morgen dort“, regten zum Nachdenken an. So richtig in Stimmung kamen die Zuhörer beim weltbekannten Lied „We shall overcome“ von Joan Baez, einem Protestlied, das eine wichtige Rolle in der US-Bürgerrechtsbewegung spielte und das von Sänger Uwe Tittmann auf der Gitarre begleitet wurde.