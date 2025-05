Frühlingsfest an der Winzergenossenschaft: Haltinger Sänger verwöhnen Mai-Bummler

Das Frühlingsfest des Gesangverein Haltingen zum 1.Mai bei der WG Haltingen ist eine beliebte Größe im Reigen der Veranstaltungen. Es war den ganzen Tag über sehr gut besucht. Mit einer Maiwanderung hat das Frühlingsfest des Gesangverein Haltingen vor 50 Jahren einst begonnen. Zuerst ging es mit Bussen an die unterschiedlichsten Orte in der Region, zuletzt an den Platz auf dem Tüllinger Berg, auf dem alljährlich das Rettichfest stattfindet. Dort wurde auch erstmals gewirtet, berichtet der Präsident des Gesangvereins, Gustav Walliser. Bei schlechtem Wetter konnten die Räume der Haltinger Winzer genutzt werden.