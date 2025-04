Frühlingsmarkt auf dem Wälder: Wetter wie aus dem Bilderbuch

Der urige Markt bot hochwertiges Kunsthandwerk, von der Keramik bis zu geschnitzten Küchenutensilien aus Holz, kunstvoll genähte Taschen, Dekoartikel und Schmuck in allen Variationen, bis zu selbstproduzierten Likören, Marmeladen und Honig. Friederikes WildundFrei Flechterei erklärte das Flechten mit Weidezweigen und lud zum Mitmachen ein.

Messerschleifer Rolf verlieh den Messern neue Schärfe, Holzschnitzer Ühlin hämmerte mit Holzklüpfel und Stechbeitel und zeigte, wie mit seinem Schnitzerhandwerk Holzlöffel entstehen. Weg wie warme Semmeln gingen die Torten und Kuchen in der Kaffeestube in der Mühle, die österlich geschmückt ihre Besucher empfing. Ofenfrische Flammwaie, Bärlauchkartoffelsuppe, Muffins, Waffeln, Pommes, Grillwürste, Frühlingsrollen und Glasnudeln boten ein reichhaltiges Angebot an Speisen.