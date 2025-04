Führung im Schopfheimer Stadtmuseum: Die Faszination der Glaskunst

Design im Spannungsfeld

Ab 1830 verdrängte industriell massenhaft hergestelltes Pressglas das Handwerk der Glasbläser. In Reaktion darauf versuchten die „Arts and Crafts“-Bewegung sowie Jugendstil und Art Déco eine Aussöhnung von Industrie, Handwerk und menschlichen Bedürfnissen. In diesem Spannungsfeld bewegte sich auch der Schopfheimer Designer Hans Theo Baumann.

Legendäre Kreationen

Nach dem Willen seines Vaters wäre es allerdings nie so weit gekommen: Baumann senior musste den Beruf des Glasmalers wegen einer Bleivergiftung aufgeben und verbot dem Sohn, in seine Fußstapfen zu treten – allerdings vergeblich. Seine Glaskreationen – etwa in Zusammenarbeit mit dem Architekten Egon Eiermann – sind legendär, er war lebenslang fasziniert von diesem Werkstoff. Wer tief ins Glas schaut, kommt eben nie mehr davon los.