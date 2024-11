Führungswechsel bei den Grünen Grüne wollen kämpfen - bei Eis und bei Schnee

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, es sei jetzt müßig, auf die Zeit der Ampel-Regierung zurückzublicken. "Es gibt keine FDP, und es gibt auch keinen Christian Lindner mehr in der Regierung", sagte er. Wichtiger sei es für die Grünen nun, auf die nächsten Wochen bis zum geplanten Wahltermin am 23. Februar zu schauen. Er hob die aus seiner Sicht einzigartige Rolle der Grünen hervor. "Diese Partei hat eine Aufgabe: den Unterschied zu markieren, diesem Land Orientierung zu geben." Außenministerin Annalena Baerbock sagte, der Parteitag sei vor dem anstrengenden Wahlkampf ein Ort für "das gegenseitige Krafttanken".

Die Grünen hatten 2021 mit Baerbock erstmals explizit eine "Kanzlerkandidatin" aufgestellt. Die Partei holte damals 14,8 Prozent der Stimmen. Bei der kommenden Wahl soll Habeck, wie es im entsprechenden Antrag formuliert ist, als "Kandidat für die Menschen in Deutschland" antreten, der "das Zeug zu einem guten Bundeskanzler" habe. Den Wahlkampf soll er als Spitzenduo mit Baerbock führen.

Das Wort "Kanzlerkandidat" taucht im Antrag nicht auf - auch wenn führende Grüne es ständig im Munde führen. So sagte Banaszak im ZDF-"Heute Journal" auf die Frage, warum die Grünen Habeck eigentlich nicht Kanzlerkandidat nennen: "Das ist er, das sagen wir. Aber es ist eben keine breitbeinige Kandidatur, wie es andere jetzt gerade machen. Sondern eine in Demut, in Demut vor den Bürgerinnen und Bürgern, die das entscheiden, ob er am Ende in die Reichweite des Kanzleramts kommt, weil aktuell sind wir da nicht, aber wir wollen dahin." Dafür müsste Habeck aber aufholen: In aktuellen Umfragen liegen die Grünen bei 11 bis 12 Prozent.