Fünf Jahre nach seinem Tod Neues Prince-Album "Welcome 2 America" kommt im Juli

"Welcome 2 America" soll am 30. Juli erscheinen, wie The Prince Estate und dem Label Legacy Recordings am Donnerstag mitteilten. Der Inhalt des Albums mit zwölf Songs wird als "starke kreative Aussage" des Künstlers beschrieben. Prince habe seine Sorgen, Hoffnungen und Visionen um Themen wie politische Spaltung und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit zum Ausdruck gebracht.

Die Titelliste enthält Songs wie "Born 2 Die", "Stand Up and B Strong" und "One Day We Will All B Free". 2010 war Prince in mehreren US-Städten mit dem Album auf Tour gegangen, die Platte wurde damals aber nicht veröffentlicht.