Fünf Konzerte in Deutschland Lionel Richie auf Tour: "Eine Show in Oberhausen ist Urlaub"

Die "Say Hello To The Hits"-Tour führt den US-Superstar im kommenden Jahr durch fünf deutsche Städte. Auftakt ist am 31. Mai in Belfast. "Wir kommen wieder", sagt Richie hörbar erfreut im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London.

Der Sänger ist aus seinem Studio in Los Angeles zugeschaltet und macht seinen 80er-Jahre-Hits "All Night Long" und "Running With The Night" alle Ehre - denn es ist 2.00 Uhr nachts bei ihm. "Jetzt ist genau die Zeit, in der ich richtig aufblühe", erklärt der Nachtmensch.