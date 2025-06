In den USA wird das Ereignis teils überschattet von der Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Unter der Führung des Republikaners beschneidet die Regierung vor allem die Rechte von Transmenschen. Einige Teilnehmer der Parade trugen in Anlehnung an Trumps MAGA-Slogan ("Make America Great Again") T-Shirts mit der Aufschrift "Make America Gay Again", (auf Deutsch etwa: "Mach Amerika wieder homosexuell"). Ein anderer Teilnehmer trug einen bunten Kopfschmuck und ein Plakat mit der Aufschrift "Diese Farben verstecken sich nicht vor Faschisten".