Für Zukunft optimistisch Shutdown über Weihnachten trifft Möbelindustrie hart

"Alles was mit Wohnen zu tun hat - einschließlich der Küchen - ist gut gelaufen. Alles was eher in den professionellen Bereich und in den Investitionsbereich fällt wie Hotelausstattung oder Büromöbel hat stärker gelitten", sagte der Hauptgeschäftsführer.

Die Möbelbranche habe nicht nur von der gewachsenen Bedeutung der eigenen vier Wände in der Corona-Krise profitiert. Geholfen hätten ihr auch die Budgetverschiebungen bei den Verbrauchern, die weniger für Urlaub und Gastronomie ausgegeben hätten. "Das Wohnen ist das neue Reisen", sagte Kurth. Und auch die Mehrwertsteuersenkung habe sich positiv ausgewirkt. Schließlich gehe es beim Möbelkauf oft um höhere Beträge. Wer 10.000 Euro in eine neue Küche investiere, spare durch die befristete Steuersenkung leicht ein paar hundert Euro.

Aktuell sind die Lieferzeiten in der Möbelbranche Kurth zufolge zwei bis drei Wochen länger als vor einem Jahr. Viele Unternehmen hätten Auftragsbestände, die noch bis ins frühe Frühjahr reichen, und hofften mit diesem Auftragspolster halbwegs durch den Shutdown zu kommen.

Stark gelitten unter der Corona-Krise haben allerdings die Exporte der deutschen Möbelindustrie. Hier waren die Einbußen deutlich größer als im Inland. "Die Bremsspuren in den Ökonomien und im Verbraucherverhalten in den anderen europäischen Ländern waren häufig deutlich stärker als in Deutschland", sagte Kurth. Es werde ein bisschen dauern, bis das aufgeholt sei.

