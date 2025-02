Fund am Zoll: Anabole Steroide in Schuh versteckt

Der 44-jähriger Grieche versuchte am 2. Februar über das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in die Schweiz auszureisen. Dabei wurde er durch die Zöllner für eine verdachtsunabhängige Kontrolle gestoppt. Der Mann gab an, aus Stuttgart zu kommen und auf dem Weg zu seinem Wohnsitz in der Schweiz zu sein.

Verstoß gegen Anti-Doping-Gesetz

Nachdem die Kontrollkräfte den Reisenden aufforderten den Kofferraum des Fahrzeugs zu öffnen, konnten sie dort eine in einem Schuh versteckte Plastiktüte auffinden. Darin befanden sich insgesamt elf Ampullen mit mutmaßlich anabolen Steroiden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz gegen den Mann ein.