Fusion DRK Inzlingen löst sich auf

Viele Gespräche im Vorfeld

Der geplanten Auflösung vorausgegangen waren zahlreiche Sitzungen, in denen abgewogen wurde, was schlussendlich das Richtige wäre, sagte Vorsitzender Erich Hildebrand. Er verwies auf den Tod einiger aktiver Vorstandsmitglieder, das Fehlen einer aktiven Bereitschaft seit dem Jahr 2011 und auf die gescheiterten Bemühungen, neue, junge Mitglieder zu gewinnen oder eine Jugendgruppe aufzubauen. Seinen bisherigen Vorstandskollegen dankte Hildebrand für die über Jahrzehnte geleistete Arbeit. Gleichzeitig erinnerte er an die Anfänge des DRK-Ortsvereins Inzlingen im Mai 1987, als Anni und Ludwig Mohr ihre segensreiche DRK-Arbeit in Inzlingen aufnahmen und über viele Jahre hinweg leisteten.

In seinem Jahresbericht listete Hildebrand einen Blutspendetermin, die Gymnastik-, Yoga- und Pilates-Kurse auf. Gleichzeitig erinnerte er an die Spenden, die über den Kreisverband an die Suppenküche und das Krankenhaus im ukrainischen Vyshgorod weitergeleitet wurden.