Fuß4ball Pleite gegen ein Kellerkind

„Wir hatten zu viele Fehler in der Box gemacht- sowohl in der Abwehr als auch im Angriff“, meinte Teambetreuer Matthias Saur. Zu unpräzise kamen die Bälle in die Mitte. Taktisch hatten sich die Hausherren gut auf den Gegner eingestellt. In der Defensive gut organisiert überließen die Waldkircher dem Gegner das Spiel und den Ballbesitz. „Waldkirch wollte nicht viel, war nur auf Konter aus“, sagte Saur. Doch wie schon des Öfteren in dieser Saison vermochten die Auggener draus kein Kapital zu schlagen.