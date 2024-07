Fußba: Michael Lang sagt leise Adieu

Keine guten Erinnerungen haben die „Bebbi“ an die Heimspiele gegen die Tessiner in der Vorsaison. Mit 1:0 und 4:2 gewann Lugano die Begegnungen in der Super League. Im Viertelfinale des Schweizer Cups setzten sich die Luganesi mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Hoffnung macht den Schützlingen von Trainer Fabio Celestini, dass seine Mannschaft das Auswärtsspiel in Lugano mit 3:1 für sich entschieden hatte. Da kann also etwas gehen.