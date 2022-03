Fußball 105 Sekunden fehlen zum Dreier

Weil am Rhein. Die Hoffnung lebt weiter beim SV Weil. Doch so richtig wollte sich am Samstag im Nonnenholz keiner so recht über den Punktgewinn beim 1:1 gegen den Tabellendritten SC Pfullendorf freuen. Den weiter stark abstiegsbedrohten Gastgebern fehlten am Ende 105 Sekunden zum Dreier. Pfullendorf gelang erst in der 96. Minute der schmeichelhafte Ausgleich.

„Es ist einfach ärgerlich, dass wir uns für eine starke Leistung gegen einen Gegner, der ganz andere Ansprüche hat, nicht belohnen. Zwei Minuten vorher hätte Buda eigentlich das 2:0 machen müssen. Er machte es nicht und zwei Minuten später schlägt bei uns der Ball ein. So etwas frustet schon“, sieht Weils Trainer Andreas Schepperle nach dem 1:1 alles andere als glücklich aus.