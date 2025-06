Das Potenzial für mehr war durchaus vorhanden, aber die junge Lörracher Mannschaft war in der abgelaufenen Spielzeit zuweilen nicht in der Lage, ihr Talent in positive Ergebnisse umzumünzen. Wenn der Lerneffekt fruchtet, dann ist dem Grütteam in der kommenden Spielzeit eine Menge zuzutrauen.

In Herbolzheim hat die Tugend Abschlussstärke einmal mehr nicht gegriffen. Johann Binkert erzielte am Samstag den zwischen zeitlichen 1:1-Ausgleich.