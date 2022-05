Im letzten Saison-Auswärtsspiel ist es für den FV Lörrach-Brombach am Samstag noch einmal deftig geworden. Die Grenzstädter gerieten beim SGV Freiberg mit 1:7 unter die Räder. „Der Gegner war überragend. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Freiberg ist viel zu gut für die Oberliga“, lobte FVLB-Coach Erkan Aktas (Foto) den Gegner über den grünen Klee. Mit diesem Kantersieg gehen die Freiberger als Spitzenreiter in den letzten Oberliga-Spieltag am Pfingstsamstag. Punktgleich, aber mit der deutlich schlechteren Tordifferenz folgen die Stuttgarter Kickers auf Rang zwei. Dramatisch wurde es am vorletzten Spieltag auch im Abstiegskampf. Der Freiburger FC gewann das Kellerduell beim SV Linx mit 3:2. Den Siegtreffer erzielte Alexander Martinelli in der 90. Minute. Damit steht der SV Linx neben dem FV Lörrach-Brombach, TSV Ilshofen und 1.FC Bruchsal als vierter Absteiger fest. Da Großaspach aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg abgestiegen ist, müssen aus der BW-Oberliga definitiv die letzten fünf Klubs absteigen. Deshalb ist auch der FFC noch nicht gerettet. Für Erkan Aktas geht es wohl als Trainer doch weiter. Er steht auf der Wunschliste von Black Stars Basel. „Fix ist noch nichts“, betont Aktas, der allerdings das Interesse des Klub bestätigte. Wenn Aktas bei den Black Stars anheuert, werden ihn wohl seine beiden bisherigen Co.-Trainer Thomas Wasmer und Sven Goronzi begleiten. Text: Uli NodlerFoto: Grant Hubbs