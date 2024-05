Fußball: 2:3 – die Wiesentäler sind bedient

FV Herbolzheim – FSV Rheinfelden 0:4 (0:2). – Nicht nur der SV Weil spielte an diesem 26. Spieltag für den FC Zell. Auch die Rheinfelder bezwangen einen Zeller-Konkurrenten im Abstiegskampf deutlich. Die Gäste waren in dieser einseitigen Partie dem FV Herbolzheim in allen Belangen überlegen. Vor allem im Angriff enttäuschte der Gastgeber auf der ganzen Linie. In der 12. Minute fiel bereits das 1:0. Almin Mislimoic zog vom linken Flügel nach innen, und der Ball zappelte im Netz. Beim 2:0 (31.) wurde der völlig frei stehende Arjanit Tasholli am Sechzehner angespielt und traf mit einem satten Schuss. In der 64. Minute war die Partie endgültig entscheiden. Björn Gutjahr machte das 3:0. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte A-Juniorenspieler Farhad Rahman auf 4:0.