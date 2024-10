Fußball: 90 Minuten konzentriert zu Sache gehen

FC Hauingen (12.) - FC Zell (4.); Sa.; 15.30 Uhr: Punkte hat der FC Hauingen zwar nicht aus Buch mitgebracht (0:2), vor allem die Defensivleistung war aber wieder deutlich besser als noch am Spieltag zuvor beim 1:6 gegen den FC Wittlingen. „Daran sollten wir jetzt anknüpfen und in der Offensive unsere Qualitäten, die wir ohne Zweifel haben, abrufen“, sagt Trainer Mick Fahr. Seit dem famosen 7:2-Heimsieg Ende September gegen den TuS Lörrach-Stetten hakt es so ein bisschen beim Aufsteiger. Nicht ohne Grund sind die Hauinger auf den zwölften Rang abgerutscht. Der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aber zumindest noch fünf Punkte. Eine top Leistung benötigen die Sonnenstädter nun am Wochenende, wenn es mit dem vierten Saisonsieg klappen soll. „Wir dürfen uns gegen Zell keine individuellen Fehler erlauben und müssen über 90 Minuten konzentriert zur Sache gehen“, gibt Fahr die Richtung vor. Ärgerlich aus Hauinger Sicht: Maximilian Meier wird nach seiner Roten Karte vor Wochenfrist die nächsten drei Spiele nur als Zuschauer begleiten dürfen. Wer für den 28-Jährigen aufgestellt wird, ist allerdings noch offen. Ein paar Hauinger kämpfen aktuell noch mit einer Erkältung.

Ja, das war mal ein famoses Comeback: Nach seiner Einwechslung vor Wochenfrist im Duell mit dem SV Waldhaus erzielte Zells Michael Kuttler in der Schlussphase binnen fünf Minuten gleich zwei Treffer. Der 24-Jährige hatte in den vergangenen Wochen mit einer hartnäckigen Muskelverletzung zu kämpfen. „Das hat sich leider etwas gezogen“, informiert Trainer Michael Schwald. Für Kuttler war es das erste Saisonspiel. Wie wichtig er für die Wiesentäler sein kann, unterstrich er nun schon in den ersten 25 Minuten. „Wenn er fit bleibt, kann er für uns natürlich von enormer Bedeutung werden. Er weiß schließlich, wo das Tor steht.“ Während Kuttler weiter herangeführt wird, muss Schwald am Wochenende jedoch auf Fabrice Neto Loureiro, Etienne Walch und Kevin Rengifo verzichten. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des frisch gebackenen Vaters Antonio Fischer und Tim Eckert.