Fußball Ab sofort wieder Freundschaftsspiele erlaubt

„Die jetzt gefundene Regelung, wonach die Schülerinnen und Schüler mit einer Test-Bestätigung der Schule auch am Vereinssport teilnehmen können, ist ein erster Schritt. Dieser zeigt aber, dass sich die Ministerien mit pragmatischen Lösungen schwer tun“, so Dusch. „Durch die regelmäßigen Testungen in der Schule ist in aller Regel gewährleistet, dass Schüler, die im Verein Fußball spielen wollen, auch getestet sind. Wieso man dann noch die Schulen zur Ausstellung von Bescheinigungen zwingt und die Vereine in eine Überwacherposition bringt, kann ich nicht nachvollziehen“, so Dusch.