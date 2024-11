Fußball: Abnutzungskampf ohne Sieger

Zell startete furios. Jonas Krumm verfehlte zunächst noch hauchzart aus der zweiten Reihe (50.), ehe Imgraben in der 58. Minute einen Lupfer von Tim Heininger spektakulär aus dem Eck kratzte. Doch in Minute 60 war dann auch er geschlagen, da ihn seine ansonsten so zuverlässige Abwehr im Stich ließ. FCZ-Stürmer Michael Kuttler marschierte von der linken Seitenauslinie einmal quer über den Platz, drang ungehindert in den Strafraum ein und verwandelte das Ding unten links zur umjubelten Gäste-Führung. „So ein Tor dürfen wir niemals kriegen“, kritisierte Muto.

Das Tor fungierte dann allerdings als Brustlöser für die seine Mannschaft. FCW-Kapitän Timo Glattacker zirkelte einen Freistoß vom linken Strafraumeck mit Schmackes an den rechten Pfosten (62.). Wittlingen erhöhte die Schlagzahl und belohnte sich in der 80. Minute durch Kevin Etienne mit dem Ausgleich. Sein Schuss aus 15 Metern kam nicht allzu platziert auf den Kasten und rutschte durch, Kategorie „kann man halten“. In der Schlussphase schnürten die Wittlinger die „Schwane-Ölf“ dann regelrecht ein, Zell konterte jedoch ein ums andere Mal gefährlich. Der eingewechselte Sebastian Rupp lief nach einem Fehler in Wittlingens Hintermannschaft durch, ließ die Überzahlsituation jedoch ungenutzt. Am Ende war es ein Spiel auf „Messers Schneide“. Wittlingen riskierte alles für die drei Zähler, musste sich jedoch mit dem Punkt begnügen und behielt den Vorsprung von sechs Punkten an der Tabellenspitze somit bei. „Ich bin hochzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, resümierte Michael Schwald nach dem Spiel.