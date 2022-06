Von Uli Nodler

Weil am Rhein. „Es bringt jetzt nichts in Selbstmitleid zu versinken. Wir haben es verbockt, alle miteinander. Nun wollen wir im Vertrauen in die eigene Stärke in der Landesliga unser Bestes geben. Mit jungen, hungrigen Spielern aus der eigenen Jugend und erfahrenen Akteuren aus dem Verbandsliga-Kader der abgelaufenen Saison beabsichtigen wir in der Landesliga, eine gute Rolle zu spielen“, geht der Blick von Trainer Andreas Schepperle, der auch in der Saison 2022/23 das vollste Vertrauen der Verantwortlichen genießt, nach vorne.