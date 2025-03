Fußball: Abstiegs-Krimi vorprogrammiert

Ob sich der SV Weil II das noch nehmen lässt? „Wenn es am Ende nicht mit dem Aufstieg klappen würde, wäre man definitiv enttäuscht. Viele von den Jungs wurden noch nie Meister, wir im Trainerteam haben als Trainer auch noch keine Meisterschaft gefeiert. Für uns alle wäre das daher etwas sehr Schönes“, sagt Marco Kern, der gemeinsam mit Sascha Samardzic die Verantwortung innehat. „Auch für den gesamten Verein wäre es wichtig, dass die ‚Zweite‘ wieder in der Bezirksliga spielt.“ In der Rückrunde nicht mehr dabei sein wird Bleon Selmani. Der Angreifer zählt wieder zum Kader der ersten Mannschaft. Selmani hatte in der Hinserie 18 Treffer erzielt und führt damit die Torjägerliste an. Von der „Ersten“ zur Reserve stießen im Gegensatz Vincent Knab und Witali Semenschuk. Außerdem trägt künftig Ali Saleh das Weiler Trikot. Weil gastiert am Samstag, 14.30 Uhr, beim FC Kandern.